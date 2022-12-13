الرباط 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الوضع المتوتر في إقليم كوسوفو، مشيرةً إلى قلق واشنطن من الهجمات المسلحة التي شهدها الإقليم،مبرزة التحذيرات من هجمات محتملة على البعثة الأوروبية بالإقليم.ولفتت الصحف إلى أبرز النقاط التي ستتطرق لها قمة الولايات المتحدة وأفريقيا التي ستنطلق اليوم بواشنطن لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.وتابعت صحف الرباط تطورات المشهد السياسي في البيرو، لافتة إلى إعلان الرئيسة الجديدة دينا بولوارت، عزمها طرح مشروع قانون إجراء انتخابات مبكرة في أبريل 2024، في ظل تصاعدالاحتجاجات للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.وأخبرت الصحف عن مقتل ستة مدنيين باكستانيين، وجندي أفغاني في قصف وإطلاق نار عند معبر تشامان الحدودي بين البلدين.// انتهى //10:24ت م0025