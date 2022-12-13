القاهرة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة، لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في فلسطين ،مشيرةً إلى الإضراب الشامل بمدينة ومخيم جنين بسبب استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامه جنين فجر أمس.وأخبرت عن ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال بعد 8 سنوات من النزاع في اليمن إلى 11 ألفاً بينهم أكثر من 3700 قتيل وذلك حسبما أظهرت إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة .وتطرقت إلى مطالبة البرلمان الليبي بفتح تحقيق في واقعة الاختطاف ومحاكمة كل المتورطين في القبض على أبوعجيلة مسعود، المسؤول السابق بالمخابرات الليبية، أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة «لوكيربى» وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.وسلطت الضوء على قمة "الولايات المتحدة أفريقيا 2022" التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.// انتهى //10:35ت م0027