المدينة المنورة 19 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 13 ديسمبر 2022م واستنفّذ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج "الابتكار والريادة الاجتماعية" لاستكشاف الأفكار والمشروعات المتخصّصة في المجالات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة, ودعمها لتكون مشروعات ذات مردود إيجابي على المجتمع.ويعدّ برنامج "الابتكار والريادة الاجتماعية" الذي يستهدف طلاب الجامعة الإسلامية من مختلف الكليات, إحدى المبادرات التي تنفّذها الجامعة من خلال الاستثمار في الأفكار الابتكارية التي تعالج مشاكل اجتماعية في دول المشاركين في البرنامج, ويتيح لهم مساحات للعمل, ودعماً مالياً للمشروعات المميزة, وتتضمن مراحل البرنامج تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والتدريب ومساحات العمل, والدعم المالي لتحويل المشروعات من مجرّد أفكار إلى مشروعات رائدة.ويشمل البرنامج تنفيذ مرحلة المسار التدريبي وورش العمل المتخصصة في الـ 20 من ديسمبر الجاري, وصولاً إلى مراحل تطوير الأعمال, وتحكيم الأفكار والمشروعات, واختيار المشروعات الفائزة.ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى طلاب الجامعة من خلال منحهم الفرصة للمشاركة في تقديم حلول فعّالة للتحدّيات التي تواجه مجتمعهم, وتقديم أثر مستدام يحقق الفائدة للمجتمع, في عدة مجالات يغطيها البرنامج, تشمل التعليم, والصحة, وجودة المياه, والطاقة النظيفة, والتنمية الاقتصادية, والصناعة والابتكار, والاستهلاك والإنتاج, والعمل المناخي, وعقد الشراكات, غيرها من المجالات.كما يسعى البرنامج إلى نشر ثقافة المبادرة والعمل الحر وروح الريادة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية, ودعم الشراكة بين المشروعات التي تخدم المجتمع, وإيجاد بيئة تنافسية مناسبة لإنشاء ودعم وتطوير المشروعات الاجتماعية عبر انتقاء وتدريب رواد الأعمال على إنشاء مشروعات تخدم مجتمعاتهم وتنمّيها, ودعم المشروعات للتحوّل من أفكار إلى نماذج أولية لمشروعات ناجحة.// انتهى //10:38ت م0028