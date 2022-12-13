طوكيو 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم ليتجاوز لفترة وجيزة حاجز 28 ألف نقطة للمرة الثانية هذا الشهر، إذ يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.وصعد مؤشر (نيكي) مرتفعاً 0.4 % ليغلق عند مستوى 27954.85، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.43 % إلى 1965.68 نقطة.// انتهى //10:43ت م0029