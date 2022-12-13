تبوك 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وأشار سموه خلال الاستقبال إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة السعودية الصينية وقمتا الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية، التي عقدت في العاصمة الرياض مؤخراً، وتأتي تأكيداً للمكانة الرفيعة للمملكة ومكانتها في العالم أجمع، ودورها المحوري والريادي في قلب العالم العربي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما بذله سموه من جهود كبيرة ولقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة ساهمت في تحقيق النجاح ولله الحمد.وتناول سمو أمير منطقة تبوك في حديثه للمواطنين إلى ما حملته الميزانية العامة للدولة من بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن، من خلال ما أظهرته من مؤشرات وأرقام عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.واستعرض سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //11:09ت م0030