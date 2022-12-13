الخرطوم 19 جمادى الأولى 1444 ه الموافق 13 ديسمبر 2022 واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اجتماعات َمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدورة العادية 114 بالعاصمة السودانية الخرطوم التي بدأت أمس تحت شعار "نحو تعاون أوثق لاستدامة الأمن الغذائي العربي" والتي تستمر حتى الخميس المقبل ، بمشاركة الاتحادات العربية المتخصصة وسفراء الدول الأعضاء بالمجلس.ونشرت الصحف قلق منظمة اليونيسف البالغ إزاء اضطراب التعلّم الذي طال أمده، وخاصة الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى إصدار بنك السودان أمس منشورًا قضى بحظر التعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال بالأصول الافتراضية وذلك حفاظًا على سلامة النظام المصرفي في السودان.وركزت على تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الكامل للمبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد.وأولت صحف السودان اهتمامها لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس على أربعة قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد عمليات ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأونروا.// انتهى //11:10ت م0031