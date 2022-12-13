سكاكا 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، يرافقه فريق التطوع الصحي بصحة المنطقة.وبارك سموه فوز فريق التطوع الصحي بصحة الجوف بجائزة وزارة الصحة عن مبادرة الأمير فيصل بن نواف للتطوع الصحي "عطاؤنا صحة", منوهًا سموه باهتمام رؤية المملكة 2030 بالتطوع من خلال الوصول إلى مليون متطوع, مؤكداً دعم سموه ومتابعته لجميع الأعمال التطوعية بالمنطقة, ومنها التطوع الصحي, مشيداً بالجهود التي توجت بالفوز بجائزة وزارة الصحة.واستمع سموه إلى تفاصيل ماتم بالمبادرة التي ضمت 220 فرصة تطوعية, وبلغ عدد المتطوعين 1,795, قدموا 78,165 ساعة تطوعية, استفاد من المبادرة 209,125, فيما بلغت القيمة الاقتصادية 6,742,762 ريالًا .وشملت المبادرة على 4 فروع وهي: استشاري شهم، وأخصائي جزل، وعون للخدمات المساندة, وإداري سند, كما شملت 6 مشاريع تطوعية وهي: قافلة لعيونك جينا, والطريق وردي, وقافلة رمضان, وتوعية الحجاج بأبو عجرم, وعيادات الحالات الباردة, والفحص المسائي للماموجرام.// انتهى //11:12ت م0032