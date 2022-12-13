الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة مبادرة أندية السعودية الخضراء بالوحدات التدريبية، وذلك بهدف التوعية والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها بالمشاركة الفعالة في إنشاء فرق تطوعية بيئية، بالإضافة إلى الابتكارات البيئية التقنية لإبراز دور المملكة في مكافحة التصحر المناخي.ودشّن المبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، في منتزه الملك سلمان البري، حيثُ تعمل أندية السعودية الخضراء في المؤسسة على إطلاق برامج وأنشطة متنوعة وورش عمل للخبراء والمختصين في القطاع البيئي للمساهمة في الابتكار لحل المشكلات ذات الصلة البيئية و المناخية.وأوضح معالي محافظ التدريب التقني والمهني بأن المبادرة تأتي تزامنًا مع مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمكافحة التغير المناخي والعمل على إحراز التقدم في مواجهة التحديات الصعبة في مجال البيئة، مؤكدًا على أن المؤسسة تهدف من خلال إنشاء أندية السعودية الخضراء لتعزيز ورفع وعي منسوبي ومتدربي المؤسسة في الثقافة البيئية، ومساهمتهم بالمشاركة الفاعلة في تعزيز جودة الحياة، وتقديم نموذج وطني للتعاون المثمر بين فئات المجتمع عبر إطلاق حزمة من الأنشطة و الفعاليات، وذلك ضمن برامج الاستدامة المبتكرة من أجل مستقبل بيئي أفضل لوطننا.يُذكر أن مبادرة أندية السعودية الخضراء تشمل أكثر من 150 وحدة تدريبية بكافة مناطق المملكة، وتتشكل من مجموعة فرق تطوعية من جميع الوحدات المشاركة، حيث تعمل على تنظيم المعارض والورش و الابتكار البيئي والمساهمة في تنظيم الجهود للمتدربين و المتدربات.// انتهى //11:14ت م0033