الأحساء 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، حفل جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية، وتكريم الداعمين وشركاء النجاح للعام 2022/2021، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة والمسؤولين، وذلك بمقر النادي الأدبي في الهفوف.وتجول سموّه في قسم رحلة مستفيد، واطلع على الأركان المصاحبة للحفل.بدورها عبرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية لطيفة العفالق، عن شكرها بتشريف سمو محافظ الأحساء للحفل، ولكل من ساهم بعطائه في استمرارية الجمعية ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من الجمعية، مؤكدةً أن هذا الدعم أثمر عن تحقيق إنجازات كبيرة كان لها الأثر في تطوير البرامج ونوعها، منوهةً على وجود الكفاءات الوطنية التي تستطيع صناعة مبادرات نوعية وهادفة وذات أثر واضح وملموس على الفرد والمجتمع.وتضمن الحفل تقديم أوبريت فني بعنوان (من الألف إلى الياء)، والذي يحكي مسيرة الجمعية في التنمية والخدمة الاجتماعية خلال 40 عاماً، وأبرز التحولات التي مرت بها من الرعاية إلى التنمية وصولاً إلى المؤسسة والجودة الشاملة، إضافةً إلى عرض أبرز مشاريع الجمعية للأعوام 2023 – 2026م.// انتهى //11:17ت م0034