تونس 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، حديثها عن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الأسبوع القادم، مقدمة قراءة حول المشهد النيابي القادم.وكتبت في الشأن المغاربي عن اللقاء الذي جمع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والذي تم خلاله بحث الوضع السياسي والأمني في ليبيا.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه في الشأن الدولي إلى انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث عدة ملفات بارزة على الساحة الأوروبية والدولية.وتطرقت صحف تونس إلى سقوط 6 قتلى بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية.// انتهى //11:33ت م0039