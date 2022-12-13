القدس المحتلة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي التوغل شرق مدينة غزة، وتنفيذ عمليات تجريف للأراضي الزراعية الفلسطينية.وأفاد شهود عيان أنّ عدة آليات عسكرية معززة بالجرافات توغلت شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وسط إطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع على المزارعين الفلسطينيين، لمنعهم من الوصول لأراضيهم، كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالقنابل المسيلة للدموع.وفي السياق ذاته استهدفت الزوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //11:34ت م0040