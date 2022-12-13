الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأسهم فريق طبي متخصص بمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار في الرياض - بفضل الله - من إنقاذ حياة مريضة كانت مُعرضة لخطر حصول مضاعفات لجلطات دماغية.وأوضح المستشفى، أنّه كان للمريضة مواعيد مجدولة مع قسم الأشعة، حيث تم اكتشاف أنها تعاني من بداية تجدد جلطات حديثة في الدماغ، وعلى الفور تم إعطاؤها العلاج اللازم، وبقيت تحت الملاحظة والرعاية الطبية الكاملة حتى تم استكمال علاجها، ثم غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.// انتهى //11:45ت م0041