الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسينظم نادي الصقور السعودي، غداً الأربعاء، شوطي (سيف الملك)، للصقارين السعوديين الفائزين بكؤوس المؤسس ضمن الأشواط النهائية لمسابقة الملواح (400 متر)، وذلك في ختام فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 المقام حالياً في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).ويبلغ مجموع الجائزة الكبرى (سيف الملك)؛ الشوطين اللذين استحدثهما مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في عام 2019، أكثر من 1,8 مليون ريال، بواقع 925 ألف ريال للشوط الواحد، وتعد الأعلى قيمة مادية في مسيرة المهرجان، حيث سيحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على نصف مليون ريال، والمركز الثاني ربع مليون ريال، فيما سينال صاحب المركز الثالث 175 ألف ريال.ويتنافس خلال الشوطين، بما تحمل من قيمة معنوية ورمزية عريقة لدى أبناء المملكة، نخبة الصقارين السعوديين الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية وتوّجوا بالأشواط النهائية في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، من خلال نخبة من الصقور الأبطال التي تفوقت على أقرانها في الفئات المختلفة، حيث سيتم تخصيص الشوط الأول لفئات (جير بيور– جير شاهين– جير تبع– قرموشة جير) للفرخ والقرناس، فيما يتنافس الصقارون في الشوط الثاني ضمن فئات (الحر والشاهين) للفرخ والقرناس.ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال (سيف الملك عبدالعزيز) إلى تطوير مسابقاته، ورفع مستوى المنافسة القوية بين الصقَّارين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم، وكذلك تشريف المتميزين والفائزين بهذا اللقب الغالي على قلب كل سعودي، بما يسهم في تعزيز ثقافة تربية الصقور واقتنائها والاعتزاز بها، واستمرارية الهواية واستدامتها، كونها أحد موروثات الوطن عن الآباء والأجداد.// انتهى //12:29ت م0046