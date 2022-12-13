نجران 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسنجح فريق طبي في مركز الأمير سلطان للقلب في مستشفى الملك خالد في إجراء أول عمليتين لدراسة كهروفسيولوجيا القلب مع كي بموجات الراديو.وأوضحت صحة نجران أن الفريق الطبي نجح في إنهاء معاناة حالتي مواطن في التسعينات من العمر، ومواطنة في العقد السابع، كانا يعانيان من أزمات تسارع، وعدم انتظام في نبضات القلب منذ سنوات.وبينت أن المريضين يُعانيان من دوخة متكررة تستدعي دخولهما إلى المستشفى عدة مرات، لإخضاعهما إلى الملاحظة، وإعطائهما الأدوية للمساعدة في انتظام ضربات القلب، مع استمرار هذه الحالة.وأضافت أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أتضح وجود ظفائر كهربائية خلقية زائدة في القلب مقاومه للعلاج الدوائي، وبفضل من الله نجح الفريق الطبي في العلاج باستخدام أحدث أجهزة كهروفسيولوجيا القلب ثلاثية الأبعاد، والكي باستخدام موجات الراديو في إجراء يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وخروجهما من المستشفى بعد تلقى الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، وهما في صحة جيدة.يذكر أن مركز القلب في مستشفى الملك خالد قدم خدماته خلال الربع الثالث من العام الحالي لأكثر من 4 آلاف مراجع للعيادات، وأجرى 519 قسطرة قلبية، إضافة إلى إجراء 15 عملية قلب مفتوح.// انتهى //12:30ت م0047