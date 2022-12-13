بغداد الثلاثاء 19 جمادي الاولى 1444 ه الموافق 13 كانون الاول 2022 م واس .اهتمت الصحف العراقية الصادره اليوم بترحيب لجنة النفط والغاز النيابية بتوسيع مجالات التعاون مع المملكة العربية السعودية .وأبرزت الصحف تاكيدات السفيرة الأمريكية ألينا رومانسكي لوزير الكهرباء العراقي زياد علي استعداد واشنطن تطوير قطاع الكهرباء في العراق.وتناولت صحف الثلاثاء خبر انتخاب وزير النفط حيان عبد الغني رئيساً لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة للعام 2023وتناولت الصحف دعوة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وتشديده على ضرورة تنويع الدخل القومي للبلاد رياضياً فكان الارتقاب لمباراة كرواتيا والارجنتين هو الأبرز وترى الصحف أنّ كرواتيا تقف بين ميسي وحلمه المونديالي .// انتهى //12:35ت م0048