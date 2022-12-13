الجزائر 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، انتهاج الجزائر خريطة طريق جديدة لتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، معتبراً ذلك خياراً إستراتيجياً مهماً، يستدعي العمل لأجل تجسيده دبلوماسياً واقتصادياً وتجارياً خلال الفترة المقبلة.وأخبرت الصحف عن إحالة الحكومة مشروع قانون الإعلام الجديد على البرلمان تمهيداً لمناقشته وإثرائه، مشيرةً إلى أن القانون الجديد ينطوي على بنود تتعلق بتوسيع هوامش الحرية والوصول إلى مصادر المعلومات واستحداث هيئات لضبط أخلاقيات العمل الصحفي بمختلف أشكاله.وركزت صحف الثلاثاء على مستجدات الشأن الليبي، مبرزةً ترحيب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بمقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل تحقيق السلام بليبيا، مضيفاً أن الحوار يجب أن تضمَّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.وتطرقت في الشأن الدولي إلى قمة "الولايات المتحدة الأمريكية - أفريقيا" التي تبدأ أعمالها اليوم، مبينةً أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات مع القارة السمراء، متوقعةً الإعلان عن استثمارات جديدة وبحث الأمن الغذائي والتغير المناخي، بالإضافة إلى الديمقراطية والحوكمة في بعض دول القارة.// انتهى //12:39ت م0049