جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم في مكتبه بمقر المحافظة، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، وعدد من قيادات الصندوق.واطّلع سموّه على عرض موجز عن دور الصندوق في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، و مستهدفات إستراتيجية الصندوق الجديدة، وإحصاءات عن سوق العمل في جدة.وأكّد سموّه أهمية توطين الوظائف وبرامج التدريب والتأهيل الملائمة لسوق العمل .وأعرب الجعويني عن شكره لسمو محافظ جدة على دعمه ومتابعته لأعمال الصندوق بالمحافظة.// انتهى //12:42ت م0050