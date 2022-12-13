حائل 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة ‏بمكتبه اليوم , فريق شباب المنطقة بمناسبة حصولهم على " المركز الثاني" في التصفيات النهائية لبرنامج صوت الشباب لعام ٢٠٢٢م الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" , بحضور أمين المجلس الدكتور جمال الرويضي.ونوه الرويضي خلال الاستقبال بتميز شباب وشابات هذا الوطن , مؤكداً أنهم عماد المستقبل في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي يحظى به مجلس شباب المنطقة من سموِّ أمير المنطقة وسموِّ نائبه، وأهمية شراكة مجلس شباب حائل مع مؤسسة محمد بن سلمان " مسك " لما تحمله من توسيع دائرة الأثر بما ينعكس إيجاباً على شباب الوطن.// انتهـى /12:50ت م0051