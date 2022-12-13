الباحة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسشهد وكيل إمارة منطقة الباحة عبد المنعم بن ياسين الشهري أمس, احتفال مركز مهارات الحياة للرعاية النهارية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة, بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شائق بن محمد آل شائق.واطّلع وكيل الإمارة على المعارض المصاحبة والأركان المشاركة بهذه المناسبة, فيما افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم, وبعض المشاركات والكلمات, وأوبريت مقدم من أبناء وبنات مركز مهارات الحياة للرعاية النهارية, وفيلم وثائقي عن دور المركز في خدمة ذوي الإعاقة.وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع الجهات المشاركة، والداعمين للمركز، والمميزين من ذوي الإعاقة بالمنطقة.//انتهى//12:53ت م0053