الكويت 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 7ر26 نقطة ليبلغ مستوى 85ر7384 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 %.وبلغت كمية الأسهم تداول 137 مليون سهم عبر 7367 صفقة نقدية بقيمة 2ر46 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر15 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5661 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر0 % من خلال تداول 5ر88 مليون سهم عبر 2793 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر31 نقطة ليبلغ مستوى 31ر8221 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 % من خلال تداول 4ر48 مليون سهم عبر 4574 صفقة بقيمة 3ر24 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 33 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5804 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 % من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 1843 صفقة نقدية بقيمة 9ر20 مليون دينار كويتي.// انتهى //13:32ت م0066