بروكسل 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسدعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي للاجتماع في بروكسل لحضور مؤتمر القمة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا يوم الأربعاء 14 ديسمبر، وقمة المجلس الأوروبي في اليوم التالي.وقال ميشيل في رسالة الدعوة إن اجتماع الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة الآسيان سيتيح فرصة لتبادل الآراء حول الشراكة الإستراتيجية بين المجالين ومناقشة القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الأمنية والاتصال والتجارة والتحولات الخضراء والرقمية والأمن الغذائي.وأشار إلى أن اجتماع القمة الأوروبية يوم الخميس سيكون ليوم واحد وسيركز على القضايا الإستراتيجية، كما سيتطلع إلى تحديات العام المقبل والاستعداد له، وسيكون أحد أهم معالم عام 2023 هو إصلاح سوق الكهرباء الذي ستقترحه المفوضية في أقرب وقت ممكن.وأوضح أنه وبعد عامين بالضبط من آخر تبادل للآراء حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ستعقد القمة لمناقشة إستراتيجية حول علاقاتنا عبر الأطلسي، وخاصة في ضوء السياق العالمي المتطور، وستغطي المناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ولا سيما تعاوننا الأمني والاقتصادي.// انتهى //13:33ت م0067