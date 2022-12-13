جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، في إسلام آباد يوم أمس ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه .وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني ، خلال اللقاء، بالموقف المبدئي والدعم الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي في دعمها لجهود حل نزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وأكد الأمين العام للمنظمة مجدداً التضامن الكامل مع شعب كشمير في سعيها للحصول على حق تقرير المصير، وفي هذا الصدد، أطّلع الأمين العام للمنظمة الوزير الأول الباكستاني على جهوده الدبلوماسية المبذولة بشأن قضية جامو وكشمير.وتبادل الجانبان خلال اللقاء أيضاً، وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والتحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني والجهود المبذولة للتصدي لتنامي الكراهية المتزايدة ضد المسلمين والإسلام وفوبيا عبر العالم.واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية باكستان الإسلامية، وعلى الخصوص، بشأن تنفيذ قرارات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة والذي ترأسه حاليا باكستان.وكان الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له قد قاموا في وقت سابق بجولة في مظفر آباد وعقدوا لقاءات مع رئيس آزاد جامو وكشمير، باريستار سلطان محمود شوذري.// انتهى //13:34ت م0068