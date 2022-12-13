الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واستواصل أمانة جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي استقبال الترشح للدورة الخامسة 1444هـ – 2022 م عبر موقعها الإلكتروني https://nourahprize.pnu.edu.sa في ست مجالات هي: العلوم الصحية (الصحة النفسية)، والعلوم الطبيعية (التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة)، والدراسات الإنسانية (دراسات علميّة في تقنيات اللغات والترجمة)، والأعمال الفنية (أعمال فنية تعزّز هوية المملكة عالميًا)، والأعمال الاجتماعية (مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة)، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية (مشاريع ريادية أسهمت في التصميم الداخلي).وتنفرد الجائزة بأنها الأولى التي تسلط الضوء على الإنجازات المتميّزة للمرأة السعودية في مختلف المجالات، بهدف دعم مشاركتها في التنمية الوطنية.يذكر أن يوم الأحد 15 يناير 2023م آخر موعد لاستقبال الترشيحات.// انتهى //13:36ت م0070