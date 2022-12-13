تبوك19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أمس، فعاليات "عطاء وطن" بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي 2022م، بمشاركة 22 قطاعاً حكومياً وأهلياً بالمنطقة، وذلك بحديقة تبوك المركزية.وأبان مدير الفرع منيف بن هابس الحربي، أنّ الفعاليات التي تستمر يومين وتتضمن 34 مبادرةً متنوعةً، انطلقت بمسيرة للمشي شارك فيها أكثر من ألف متطوع ومتطوعة من أعضاء الفرق التطوعية التابعة لمختلف الجهات بهدف التعريف بمنصة العمل التطوعية، وآلية التسجيل بها، ومجالات التطوع في حالات الطوارئ، إلى جانب العمل على نشر مفهوم الضوابط والإجراءات الوقائية التي تتعلق بثقافة السلامة، ودور المتطوع في الأزمات والمشاركة الفعالة للمتطوعين.// انتهى //13:38ت م0071