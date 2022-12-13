الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسيفتتح معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير يوم غدٍ، مؤتمر تقنيات البناء 2022 الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.ويصاحب حفل الافتتاح توزيع جوائز التميز في قطاع المقاولات التي تعد واحدة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تكريم أفضل ممارسات الابتكار ونماذج التميز في قطاع المقاولات.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر أن هذا الحدث يشكل جسرًا معرفيًا يربط بين الخبراء والمهتمين ويسهم في إحداث أثر إيجابي مهم في القطاع، مؤكدًا سعي الهيئة المستمر في دعم القطاع والعاملين فيه من خلال العديد من المبادرات ومنها تكريم المتميزين وتشجيعهم على مواصلة الإبداع والابتكار في شتى المجالات ذات الصلة بقطاع المقاولات.ويشارك في هذا الحدث أكثر من 500 رائد محلي وعالمي في مجال الهندسة والبناء بأفكارهم وآرائهم مقدمين حلولًا رقمية من شأنها المساعدة في عمليات تصميم وبناء وتشغيل العديد من المشاريع المحلية والعالمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع التركيز على تحسين عملية الاستدامة.وسيتضمن هذا الحدث مشاركة أكثر من 60 متحدثًا خبيرًا يمثلون مؤسسات رائدة على مستوى العالم ليناقشوا العديد من الموضوعات من بينها ممارسات الصناعة المتغيرة كالتحول الرقمي، والتوائم الرقمية، والبناء الافتراضي، وأساليب البناء الحديثة، والميتافيرس، وطرق إزالة الكربون من البيئة المبنية، ونظام المعلومات الجغرافية، وأتمتة التصميم وغيره، كما ستُعرَض عدة تجارب حقيقية منفذة لأكثر من 10 تخصصات رقمية بدايةً من إنترنت الأشياء وصولًا إلى التعلم الآلي وميتافيرس.يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.// انتهى //13:39ت م0072