نجران 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن تسمية عام 2022، عام القهوة السعودية هو احتفاء بهذا العنصر الثقافي المرتبط بالهوية والثقافة في المملكة، التي تأتي ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بدعم واهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله- للمزارعين وتلبية احتياجاتهم.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني يرافقه مدير الإرشاد الزراعي بالفرع المهندس حسين آل قدرة والمزارع علي آل الحارث.وتسلّم سموه عينّه من البن الذي يتم زراعته بالمنطقة، كما اطّلع على عرضٍ مرئي لزراعة البن بمنطقة نجران، إذ وصل عدد أشجار البن فيها إلى أكثر من 4 آلاف شجرة.وأوضح المهندس الشهراني أن الفرع يعمل حالياً على توحيد الجهود والتنسيق عبر القنوات الرسمية للوزارة لإدخال منطقة نجران ضمن المناطق المدعومة في زراعة البن، إضافةً إلى إقامة ورشة عمل لتوحيد الجهود المبذولة لإنتاج أشجار البن، وتوضيح مميزات المنطقة وعوامل نجاحها وجودة إنتاجها من البن، خصوصاً أنها تقع على امتداد ما يسمى بحزام القهوة العالمي.وثمّن سمو أمير منطق نجران جهود فرع وزارة البيئة في دعم مزارعي البن بالمنطقة وتوفير جميع الاحتياجات لتهيئة البيئة المناسبة للزراعة بما يحقق رفع مستوى الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:50ت م0074