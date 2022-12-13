عرعر 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تقريراً عن الحملة والمعرض التوعوي لحملة "ندرة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه" التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع شركة المياة الوطنية والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع الوزارة المهندس إبراهيم الشويمان.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما يحظى به قطاع المياه في المملكة من اهتمام ودعم من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لمواجهة تحدي محدودية موارد المياه من خلال تطوير إستراتيجية وطنية للمياه وفق رؤية 2030، والتي تتضمن أهدافاً إستراتيجية لتعزيز إدارة الموارد المائية، وتنظيم ورفع جودة الخدمات المائية.وأشاد سموه بما تضمنته الحملة من معارض توعوية وتعريفية وحقائب وأدوات إرشادية عن أهمية المحافظة على المياه وكيفية ترشيد استهلاك المياه، لمواجهة تحديات قطاعَ المياه، وتحقيق أمنٍ مائي مستدام ورفع كفاءة وترشيد المياه, داعياً سموه أبناء المنطقة والمقيمين لترشيد استخدام المياه, وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، وضرورة استخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.// انتهى //13:53ت م0075