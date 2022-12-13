عرعر 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة فلاح الظفيري.واستمع سموه لشرح عن أعمال فرع الوزارة بالمنطقة، والخدمات التي يقدمها لأبناء المنطقة، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود للقيام بكافة المهام المناطة بالفرع، وتقديم كل ما يُسهم في خدمة الأهالي بجميع المحافظات والمراكز.وأشار سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن إلى أن ميزانية هذا العام أكدت استمرار القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في دفع عجلة التنمية، وتعزيز وإيجاد بيئات عمل استثمارية جاذبة، وتعزيز مسيرة التنمية وخططها الطموحة نحو الاستمرار في الإنفاق على البرامج والمشروعات ذات القيمة المضافة على الوطن والمواطن وبناء مستقبل واعد للوطن ولأجياله القادمة.// انتهى //14:15ت م0078