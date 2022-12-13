الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساختُتمت اليوم، منافسات كؤوس المؤسس ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، بمشاركة 91 صقراً، من خلال 12 شوطاً من الأشواط النهائية لمسابقة الملواح لمسافة 400 متر، استعداداً للمنافسة على الجائزة الكبرى شوطي (سيف الملك) غداً الأربعاء.وخصص المهرجان؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي اليوم السادس عشر، لفئات المُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين السعوديين، حيث فاز أمين بن عبدالله الملاح بكأس الملك عبدالعزيز فئة جير بيور فرخ محترفين، تلاه برغش بن محمد المنصوري، ومحمد بن إبراهيم البوعينين ثالثاً، ليعود الملاح ليقتنص كأس الملك عبدالعزيز فئة جير بيور قرناس محترفين، والمنصوري في المركزين الثاني والثالث.وسيطر الملاح من جديد على كأس الملك عبدالعزيز فئة قرموشة جير فرخ محترفين، تلاه المنصوري، وموسى بن محيسن المطيري ثالثاً، ليعود الملاح ليكتسح المراتب الثلاثة الأولى في كأس الملك عبدالعزيز فئة قرموشة جير قرناس محترفين، أما كأس الملك عبدالعزيز فئة جير بيور فرخ مُلاك مفتوح فقد فاز به سلطان بن نقل المري، تلاه برغش بن بدر الهاجري، ونواف بن ملفي المطيري، ونال محمد بن سلطان العامر كأس الملك عبدالعزيز فئة جير بيور قرناس مُلاك مفتوح، وحل ثانياً ثقل بن ارميزان الدوسري، وعبدالله بن حسن الفضلي.واستطاع سعود بن محمد عجل تحقيق لقب كأس الملك عبدالعزيز فئة قرموشة جير فرخ مُلاك مفتوح، تلاه نور بن غزاي المطيري، ومحمد بن عبدالهادي المطيري، وفاز إبراهيم بن محمد البوعينين بكأس الملك عبدالعزيز فئة قرموشة جير قرناس مُلاك مفتوح، وجاء ثانياً ثقل بن هجرس الدوسري، وعلي بن مبارك البوعينين ثالثاً، فيما سيطر ناصر بن مقحم القحطاني بكأس الملك عبدالعزيز فئة جير بيور فرخ مُلاك، تلاه عادل بن عبدالله العتيبي، وعبدالإله بن مشعل الحارثي، ليعود العتيبي ويقتنص كأس الملك عبدالعزيز فئة جير بيور قرناس مُلاك، تلاه راشد بن فهد القريني، وصالح بن محيسن المطيري.أما كأس الملك عبدالعزيز فئة قرموشة جير فرخ مُلاك، فقد حصد لقبه ناصر بن مقحم القحطاني، وحل ثانياً طلال بن سطام الشمري، وعبدالإله بن مشعل الحارثي ثالثاً، فيما نال محمد بن عبدالله الدعيج كأس الملك عبدالعزيز فئة قرموشة جير قرناس مُلاك، وجاء في المركزين الثاني والثالث سعد بن برجس الحارثي.// انتهى //15:40ت م0110