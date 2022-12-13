الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسن بشير، والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وناقش الجانبان الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات الإنمائية القائمة والمقدّمة من حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية السودان الشقيقة، كما ناقشا التحديات التي تُواجه سير أعمالها وكيفية تجاوزها لتحقيق النمو والازدهار، مثمّنًا السفير نشاط الصندوق في السودان الذي يصل إلى تمويل (18) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز (818) مليون دولار، بالإضافة إلى منحتين مقدمة من حكومة المملكة للسودان عبر الصندوق بقيمة تصل إلى (17) مليون دولار.والتقى الرئيس التنفيذي في اجتماعٍ آخر؛ سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة السيد أناتولي بيترينكو والوفد المرافق له، للاطلاع على مشروعات وبرامج الصندوق الإنمائية في مختلف الدول النامية حول العالم، وبحث سبل التعاون الإنمائي بين الجانبين، مشيدًا السفير أناتولي بجهود المملكة وتاريخها الحافل في دعم المحتاجين والمتضررين من مختلف الأزمات الدولية والكوارث التي تمر بهم.يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية الذي يُعد الذراع التنموي للمملكة في التنمية الخارجية، منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، موّل أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في 84 دولة نامية حول العالم، للإسهام في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.// انتهى //15:40ت م0111