الأحساء 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأنجزت أمانة الأحساء 55% من أعمال مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي، للطريق الدائري الداخلي بطول 1.5 كيلومتراً، وبكلفة اجمالية تُقدّر بـ 8 ملايين و750 ألف ريال، ومن المتوقع استكماله خلال الربع الأول من العام القادم 2023.وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي، أن مشروع الطريق الدائري الداخلي يُعد مكملاً لمشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي، وهو عبارة عن طريق دائري يحيط بالمنطقة التاريخية، بدءاً من قصر إبراهيم شمالاً حتى طريق الرياض جنوباً بطول 6 كيلومترات، ويحتوي على 4 مسارات في كل اتجاه، ومواقف مركبات على جانبي الطريق وممرات للمشاة، ويُسهم في إيجاد حلول لمشكلات المرور بالمناطق التاريخية القديمة لارتباطه بعدة طرق تُسهّل الانتقال من المنطقة التاريخية ومنها إلى الضواحي والأحياء المجاورة .وبيّن العوفي أن المشروع يتضمن أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، والإنارة والتشجير، إضافةً إلى تطبيق المعايير المرورية للأمن والسلامة على الطريق، لافتاً إلى أن الأمانة وضعت في أولوياتها إيجاد الدراسات والخطط الإستراتيجية لتنفيذ مشروعاتها التطويرية والخدمية، ومن ذلك الدراسات المتعلقة بمسارات الطرق الحيوية داخل الأحساء وعلى أطرافها للإسهام في انسيابية الحركة المرورية في الطرقات الحيوية.// انتهى //15:42ت م0113