تبوك 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسيشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بركن تعريفي في فعاليات "عطاء وطن" التي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بمشاركة 22 قطاعاً من الجهات الحكومية والخيرية والفرق التطوعية والقطاع غير الربحي بالمنطقة، وذلك بحديقة تبوك المركزية.وأوضح مدير الفرع بالأنابه الدكتور أنور السالمي أن المشاركة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المخاطر البيئة ، والتي تأتي تزامناً مع يوم "التطوع السعودي والعالمي", مضيفًا أن الفرع يحرص دائمًا على مشاركة الجميع في المحافظة على البيئة في كامل المحيط البري والبحري والهوائي، والتوسع لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.// انتهى //15:44ت م0114