حائل 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل على ميدانه غداً حفل سباقه الثامن.ويتكون السباق الذي تبلغ مسافته 1600 متر, خمسة أشواط خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات" بينما خُصص الشوط الثالث "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس", والشوط الخامس "مفتوح مواليد 2019م"// انتهى //15:45ت م0115