نجران 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسنظم ميدان فروسية نجران أمس، حفل سباقه التاسع، على دعم نادي سباقات الخيل، وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وتكون السباق من أربعة أشواط، خصص الشوط الأول للخيل المبتدئة مواليد 2020، ومسافته 1200 متر، وحصل على المركز الأول الجواد "درة هيلستون"، للمالك معجب صالح آل الحارث، وخصص الشوط الثاني للخيل من 3:0 أعوام، ومسافته 2000 متر، وحقق المركز الأول فيه الجواد "معاشر" للمالك علي هادي آل شرية، فيما خصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج 2019 "مفتوح"، وحقق المركز الأول الجواد "نطح السحاب" للمالك علي حسين آل شرية، والشوط الرابع الرئيس شوط "الكأس" للخيل إنتاج +4، "مفتوح"، ومسافته 2000 متر، وحصلت "معشوقة نجران" للمالك إسطبل الحضن المركز الأول.// انتهى //15:46ت م0117