الخرج 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء , قائد دوريات الأمن بالمحافظة المكلف المقدم نايف بن شعوان السبيعي يرافقه مدير شؤون الدوريات الرائد محمد فهد القعيضب.واطلع سموه على ما يقدمه جهاز دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية بالمحافظة .وأكد سمو محافظ الخرج أهمية دور الجهاز، وحثهم على تكثيف الجهود الميدانية للحفاظ على الأمن والحد من الظواهر السلبية.//انتهى//15:51ت م0119