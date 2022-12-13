مأرب 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 122 طنًا و 301 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 6.858 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //15:51ت م0120