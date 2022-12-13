اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع حقائب مدرسية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في لبنان
الثلاثاء 1444/5/19 هـ الموافق 2022/12/13 م واس
بيروت 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين مشروع توزيع حقائب مدرسية في الجمهورية اللبنانية خلال العام الدراسي 2022م – 2023م يستفيد منها أبناء اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف وذلك بهدف مواصلة تعليم أبناءهم.
ويأتي ذلك في إطار مشروعات المركز الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.
// انتهى //
15:52ت م
0121