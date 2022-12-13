بيروت 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتدشين مشروع توزيع حقائب مدرسية في الجمهورية اللبنانية خلال العام الدراسي 2022م – 2023م يستفيد منها أبناء اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف وذلك بهدف مواصلة تعليم أبناءهم.ويأتي ذلك في إطار مشروعات المركز الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.// انتهى //15:52ت م0121