الدمام 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسعقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانة وأعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة لمناقشة ومتابعة آليات التنسيق وتنفيذ خطة المعالجة للتشوه البصري، ومستجدات العمل على لوحة المؤشرات للجهات الخدمية، ومناقشة أهم التوصيات، إلى جانب استعراض مبادرات التشوه البصري، وذلك بمقر الأمانة .واستعرض الاجتماع لوحة المؤشرات للجهات ذات العلاقة من غرفة عمليات التشوه البصري، من خلال إعداد Dashboard البلاغات للجهات لعكس الإنجاز في معالجة البلاغات، وعرض نموذج لعمل هذه المؤشرات تمهيداً للبدء باستعراض المؤشرات من خلالها بالاجتماعات التنسيقية القادمة، والاطلاع على النسب المنجزة للمعالجة ومناقشتها، وآليات عمل هذه المؤشرات إضافة إلى استعراض أهم ملامح الخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وكذلك مبادرات التشوه البصري .وفي ختام الاجتماع جرى مناقشة أبرز المبادرات المقترحة، من أهمها تعزيز أنشطة الرقابة والرصد الحالية بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة لتحديد المباني سيئة الصيانة، وتدشين حملة استباقية لهدم المباني التي تم تحديدها على أنها تشكل خطراً على العامة .// انتهى //15:53ت م0122