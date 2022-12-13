حضرموت 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخيم الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى ابن سيناء المركزي التعليمي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، الذي يقام خلال الفترة من 11 حتى 17 من ديسمبر 2022م.وقدم الفريق الطبي منذ بدء الحملة 19 استشارة طبية بعيادة جراحة المخ والأعصاب، وأجرى 7 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.وثمّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي دور المملكة العربية السعودية الإنساني ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من وطأة معاناة المواطنين اليمنيين، مشيدًا بتدخلات المركز في الجانب الصحي من خلال إقامته للمخيمات الطبية والجراحية في مجال طب العيون، ومجالات العظام وأمراض المفاصل، وإجراء عمليات القلب المفتوح بمركز نبض الحياة، حيث وصلت عدد المخيمات الطبية خلال شهر واحد خمسة مخيمات، أسهمت في علاج المرضى وتخفيف أعباء السفر للخارج.وتأتي هذه الحملة في إطار الدعم السعودي المقدم للمرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن لإجراء العمليات الجراحية المتخصصة لهم بهدف تخفيف معاناتهم.// انتهى //15:53ت م0123