الصياهد 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة، التي تقام تحت شعار "همة طويق" نتائج مسابقات فئـة فرديات دق سواحل.وفاز بالمركز الأول المواطن عبدالمحسن صالح الراجحي عبر الفردية "نعامة الراجحات"، كما حصد كذلك المركز الثالث بالفردية "لطامة الراجحات"، وجاء في المركز الثاني المواطن نايف سعد بن منيع الله الحارثي بالفردية "عربا"، وحل رابعاً المواطن عطية ساعد بن عطية الثعلبي بالفردية "سلطانة خطلات"، وفي المركز الخامس المواطن مرزق بن علي بن مطير المجنوني بالفردية "مجننات روز".يذكر أن الراجحي حصد نتائج المراكز الأولى الخمسة في فئة الفردي دق وجل الحمر بالمهرجان.// انتهى //17:00ت م0146