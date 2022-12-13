الطائف 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة الطائف المهندس بدر الجعيد .واطلع سموه على عرض عن مشروعات النقل في المحافظة وسير العمل وأبرز المنجزات والبرامج الحالية والمستقبلية وفق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أهمية العمل لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والرفع بتقارير حيال ذلك ومضاعفة الجهود لسرعة إنهاء هذه المشاريع التي تخدم المحافظة وأهلها .من جانبه أعرب المهندس الجعيد عن شكره لسمو المحافظ على دعمه ومتابعته لكل ما يسهم في تطوير قطاع النقل بالمحافظة .// انتهى//17:03ت م0148