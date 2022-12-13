الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واستصدّرت المنقية "الهزع" لمالكها الكويتي فلاح مرزوق العتيبي بشوط فئة البداوة للون الوضح ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم، نتائج الفائزين في هذا الشوط؛ حيث حصل على المركز الثاني المواطن فهد عامر فراح السبيعي بالمنقية "الفايزات"، وحلّت في المركز الثالث منقية "العقيليات" لمالكها المواطن عبدالله عبدالرحمن ناصر العقيل، وفي الرابع الكويتي خالد حمد هادي الدوسري بمنقية "بنات كحيلان"، فيما جاء بالمركز الخامس المواطن سلمان محمد مصلح المطيري بالمنقية "نوادر طيحات"، وحصلت منقية "الذهبات" لمالكها المواطن ضيدان بن إبراهيم الدوسري على المركز السادس، وحقق المواطن مبارك محسن خلف الدوسري بالمنقية "غارات" المركز السابع، وحصل المواطن محمد ثلاب سعيد السبيعي بالمنقية "الخليجيات" على المركز الثامن، وجاءت في المركز التاسع المنقية "التمانيات" لمالكها المواطن مفرح سعيد مطلق بن شويه، ونال المركز العاشر المواطن بطيحان ملفي بطيحان السبيعي بالمنقية "ملجمات".// انتهى //17:03ت م0150