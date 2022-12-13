جدة 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسشاركت المنظمة العربية للسياحة في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ25 الذي عقد اليوم في القاهرة، متناولًا دعم الاقتصاد الفلسطيني وزيادة أوجه الدعم الفني المقدم لدولة فلسطين، في إطار الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس .وأوضح معالي رئيس المنظمة الدكتور بندر آل فهيد، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم قطاع السياحة في الوطن العربي، وفوز العاصمة القطرية الدوحة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023م، التي أقرها المجلس الوزاري العربي للسياحة، التي تركزت في الإدارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والاستجابة للمستجدات السياحية، إلى جانب السلامة والأمن والاستقرار السياحي، والسلامة الصحية .وأكد أن المنظمة ستنسق مع الحكومة القطرية لتنظيم العديد من البرامج والفعاليات على مدار عام 2023م، بهدف تنمية السياحة العربية البينية والاقليمية لدولة قطر، مشيرًا إلى أن المنظمة ستُطلق احتفالية لتسليم الدوحة مفتاح السياحة العربية لعام 2023م في حفل التدشين لهذا الحدث المهم .// انتهى //17:03ت م0151