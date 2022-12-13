تبوك 19 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 13 ديسمبر2022 م واسدشّنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، ممثلة بوحداتها التدريبية، اليوم مبادرة "نادي السعودية الخضراء"، بهدف تعزيز ورفع وعي منسوبي ومتدربي المؤسسة في الثقافة البيئية بالمنطقة.وأوضح مدير الإدارة المهندس علي البلوي أن تدشين المبادرة يأتي برعاية من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد الذي يُؤكد على التوعية والإسهام في تحقيق المؤسسة لمستهدفاتها من خلال المشاركة الفعالة في إنشاء فرق تطوعية بيئية.وأكد البلوي أن الأندية ستتكوّن من فرق تطوعية من جميع الوحدات، حيث تعمل على تنظيم المعارض والورش والابتكار البيئي والإسهام في تنظيم الجهود للمتدربين والمتدربات، مع إبراز الدور الكشفي في نظافة البيئة وحمايتها والحرص على تكوين أندية مستدامة للوحدات التدريبية وزيادة المساحات الخضراء في المنشآت تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //17:04ت م0152