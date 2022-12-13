كمبالا 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسأعلن الجيش الأوغندي اليوم قضائه على 11 مسلحًا في اشتباكات مع القوات الأوغندية في شرق الكونغو الليلة الماضية.وأفاد المتحدث باسم قوات الدفاع الأوغندية فيليكس كولايجي أن ما بين 20 و30 مقاتلًا من المسلحين عبروا نهر سيميليكي إلى منطقة نتوروكو بجنوب غرب أوغندا مساء أمس، مما أدى إلى اندلاع معركة مع الجنود الأوغنديين، مشيرًا إلى أنه تم أسر ثمانية عناصر آخرين بينما قُتل جندي أوغندي.// انتهى //17:07ت م0154