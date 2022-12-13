الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسزار سفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة الذي يقام تحت شعار "همة طويق" في الصياهد الجنوبية.وتجول السفير في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، كما اطلع على فئـة فرديات دق سواحل أمام لجنة التحكيم، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي ومنافسات رائعة من قبل الملاك، وفق أحدث التقنيات العالمية، مشيداً في هذا الصدد بتنظيم المملكة لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي يسعى للمحافظة على الموروث الثقافي.// انتهى //17:08ت م0155