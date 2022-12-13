أبها 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات ملتقى الإرشاد المهني (مسارات 2) بجامعة بيشة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، وخريجي الجامعة، والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم.وتشهد الجامعة على مدى يومين العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء؛ حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى محاضرة بعنوان " كيف تبدأ حياتك المهنية عبر بوابة سبل؟، ومحاضرة تعريفية ببرنامج الشهادات الاحترافية، وفعالية حول "المستقبل المهني بين القلق والتخطيط"، وأخرى حول "فن اجتياز المقابلات الشخصية".كما تشتمل فعاليات اليوم الثاني على ورشة عمل "مقياس الميول المهني"، وفعالية بعنوان "قصة نجاح خريج"، وفعالية حول "مهارات استخدام منصة لينكد إن"، وأخرى حول "مهارات بناء العلاقات المهنية".ويهدف الملتقى الذي تشارك فيه العديد من الجهات الراعية الحكومية والخاصة، ومن أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والغرفة التجارية، وبنك التنمية الاجتماعية، إلى توعية طلاب الجامعة بأهمية دور الإرشاد المهني في تحديد المستقبل الوظيفي، ورفع مستوى تأهيل الطلاب وجاهزيتهم لسوق العمل للمساهمة في خدمة وطنهم، وتعميق التواصل بين الجامعة و طلابها من الخريجين.// انتهى //17:12ت م0156