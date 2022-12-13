لندن 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسنظم الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل اليوم إضراباً للعاملين في شبكة القطارات عبر المدن البريطانية بسبب خلافات مع الشركات المشغلة حول الأجور وظروف العمل.وسبب الإضراب اضطرابات واسعة في حركة النقل بين المدن، حيث واجهت فئات كبيرة من المواطنيين صعوبة في التنقل خلال اليوم الأول من الإضراب الذي يستمر لمدة يومين، فيما يتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات بنهاية هذا الاسبوع بانضمام قطاعات أخرى من العمال والموظفين لموجة الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.وأوضح الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) أن 40 ألفا من أعضائه العاملين في شبكة السكك الحديد في الإضراب إضافة إلى 14 شركة قطارات، مما يمثل المرحلة الأولى من سلسة إضرابات مبرمجة لهذا الأسبوع وخلال شهر يناير القادم.// انتهى //17:51ت م0162