سياسي / بريطانيا: تعطل حركة القطارات بين المدن بسبب إضراب عمال السكك الحديد
الثلاثاء 1444/5/19 هـ الموافق 2022/12/13 م واس
لندن 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واس
نظم الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل اليوم إضراباً للعاملين في شبكة القطارات عبر المدن البريطانية بسبب خلافات مع الشركات المشغلة حول الأجور وظروف العمل.
وسبب الإضراب اضطرابات واسعة في حركة النقل بين المدن، حيث واجهت فئات كبيرة من المواطنيين صعوبة في التنقل خلال اليوم الأول من الإضراب الذي يستمر لمدة يومين، فيما يتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات بنهاية هذا الاسبوع بانضمام قطاعات أخرى من العمال والموظفين لموجة الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) أن 40 ألفا من أعضائه العاملين في شبكة السكك الحديد في الإضراب إضافة إلى 14 شركة قطارات، مما يمثل المرحلة الأولى من سلسة إضرابات مبرمجة لهذا الأسبوع وخلال شهر يناير القادم.
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17:51ت م
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