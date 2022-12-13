الرياض 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسحصل الاتحاد السعودي للتايكوندو على جائزة أفضل اتحاد في العالم من الاتحاد العالمي للتايكوندو (WT)، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بعد ختام منافسات بطولة نهائي الجائزة الكبرى التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2022م.ويأتي تحقيق هذا الإنجاز، عطفاً على الأنشطة والفعاليات التي نظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو المحلية والدولية أو الإنجازات التي تحققت عبر لاعبيه ولاعباته في البطولات العالمية الكبرى، ودخوله قائمة أفضل 20 منتخباً في العالم على مستوى اللعبة.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن تحقيق الاتحاد للجائزة، دليل على ما تحظى به المنظمات الرياضية بالمملكة من دعم كبير وغير محدود من القيادة الحكيمة, مرجعاً هذا الإنجاز إلى متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وهو ما شكل دافعاً ومحفزاً للاتحادات الرياضية بالمملكة، لتقديم عمل ومنجزات تليق بحجم الدعم التي تتلقاه من القيادة، مثمناً للاعبي ولاعبات التايكوندو والفرق الإدارية والفنية بالاتحاد، على تقديمهم لعمل رياضي وفني وإداري؛ نالوا بفضله، هذه الجائزة.// انتهى //18:03ت م0165