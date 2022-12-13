أبها 19 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 13 ديسمبر 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم، ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء تحت عنوان "نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية واللائحة التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة له".وتطرقت الورشة إلى متطلبات الرقابة ما بعد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية، والمصانع والممثلين المعتمدين والمستوردين والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية، إضافة إلى شرح عن الاشتراطات المقررة على مصنعي الأجهزة والمستلزمات الطبية.وشرحت ضوابط الإبلاغ عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام ومتطلبات النظام ولائحته بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير المسجلة وغير الحاصلة على إذن تسويق، وتوفير المعلومات عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة التي تشمل بيانات التوريد والبيع والكميات واسم من صرف أو بيع له وبيانات التواصل معه.// انتهى //18:04ت م0166